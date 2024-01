UN-Gesandte auf der Insel Die vermeintlich letzte Chance für ein geeintes Zypern

Am Grenzübergang Kermia in Nikosia stauen sich die Autos in beide Richtungen. Griechische Zyprer fahren von ihrem Teil der Hauptstadt in den türkischen Sektor der Insel, um billig zu tanken; türkische Zyprer kommen in den griechischen Süden, um zu arbeiten. Die Teilung der Insel ist längst Alltag auf Zypern, alle Bemühungen um eine Wiedervereinigung sind bisher gescheitert. Jetzt haben die Vereinten Nationen einen neuen Anlauf gestartet: Am Dienstag kam die neue UN-Gesandte Maria Angela Holguin Cuellar auf der Insel mit Vertretern von Griechen und Türken zusammen. Sie soll die Politiker der verfeindeten Volksgruppen wieder an den Verhandlungstisch bekommen. Ihre Mission sei „die letzte Chance für eine Lösung unter dem Dach der UNO“, kommentiert die Zeitung „Cyprus Mail“.