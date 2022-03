Russische Strategien : Diese Parallelen gibt es zwischen dem Krieg in Syrien und der Ukraine

Szenen des Krieges: Zerstörung im ukrainischen Charkiw. Foto: dpa/Andrew Marienko

Analyse Elf Jahre nach Ausbruch des Konflikts in Syrien erlebt die Welt in der Ukraine einen neuen Krieg, in dem Russland mit militärischer Übermacht die Bevölkerung eines Landes zum Aufgeben zwingen will. Aus dem Krieg in Syrien ergeben sich ernüchternde Lehren. Ein Überblick.