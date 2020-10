Zurück auf der Wahlkampfbühne : Donald Trump: „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen“

US-Präsident Trump wirft Gesichtsmasken in die Menge, als er zu einer Wahlkampfkundgebung am Orlando Sanford International Airport eintrifft. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington Nach seiner Corona-Infektion will der US-Präsident Trump jeden Zweifel an seiner Genesung aus dem Weg räumen. Seine Anhänger warnte er im Falle einer Wahlniederlage vor einer Verlängerung der Pandemie.

„Ich fühle mich so stark“, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) während seines rund einstündigen Auftritts in Sanford bei Orlando. Der 74-Jährige betonte wie schon am Wochenende, er sei nun immun. „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben.“ Florida ist ein potenziell entscheidender Bundesstaat für die Präsidentenwahl am 3. November.