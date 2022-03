EU-Beitritt : Draghi: „Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union“

«Italien ist an der Seite der Ukraine in diesem Prozess», sagte Italiens Premier Draghi am Rande einer Videoansprache von Ukraines Präsident Selenskyj vor dem italienischen Parlament. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

Rom Italiens Ministerpräsident verspricht der Ukraine Unterstützung beim angestrebten EU-Beitritt. Das Land habe ein Recht, „icher, frei und demokratisch zu sein“.

„Italien ist an der Seite der Ukraine in diesem Prozess. Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union“, sagte der Regierungschef in einer Rede vor dem Parlament, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet war.