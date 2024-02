Kommentar zu Scholz, Macron und der Taurus-Debatte Drama mit Frankreich

Der Kanzler hat sich erklärt. Hat erklärt, warum er bislang keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern lassen will. Deutsche Soldaten dürften an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein, begründete er am Montag erstmals öffentlich seine Ablehnung. Scholz hatte in der Vergangenheit stets betont, dass die Nato selbst nie Kriegspartei werde. Und Deutschland eben auch nicht.