Schulden-Kompromiss Drama um US-Neuverschuldung steht vor dem Höhepunkt

Reicht oder reicht es nicht, den ausgehandelten Kompromiss mit Präsident Joe Biden im Kongress rechtzeitig vor dem 5. Juni über die Bühne zu bringen? Speaker Kevin McCarthy möchte sich öffentlich nicht festlegen. „Das ist eine Frage für Tom“ verweist er Reporter an den „Whip“ genannten Stimmenzähler in der Fraktion der Republikaner, Tom Emmer. Auch der hat gegenwärtig keine Antwort. Er zählt noch. Viel Raum hat er nicht. Vier Abweichler reichen, dann bräuchte Kongressführer McCarthy die Demokraten, um mit 218 Stimmen das Schuldenlimit anzuheben. Ansonsten drohen den USA erstmals in der Geschichte Zahlungsausfälle.