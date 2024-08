US-Wahlkampf Drei Engel für Harris: Die Obamas und ein Ehemann

Doug Emhoff ist der erste Mann in der Geschichte des Landes, der die Rolle des Second Gentleman übernahm, als Harris Vizepräsidentin wurde. Er ist auch der erste jüdische Vizepräsidenten-Partner in der US-Geschichte. Falls Harris es als erste Frau ins Präsidentenamt schaffen sollte, wäre er der erste First Gentleman Amerikas. Der 59-Jährige gab seinen Job als Anwalt auf, um sich ganz seinen repräsentativen Pflichten an der Seite von Harris zu widmen. In Chicago konzentrierte er sich aufs Menschelnde: eine Liebeserklärung an Harris und Anekdoten aus ihrer Beziehung.