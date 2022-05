Terror : Dutzende Tote bei Anschlagsserie in Afghanistan

Ein Verletzter wird nach einem Bombenanschlag in Masar-e Scharif in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Masih Paeiz/AP/dpa

Kabul/Masar-e Scharif In Afghanistan gibt es bei einer erneuten Anschlagsserie viele Tote. Betroffen sind die Hauptstadt Kabul und ein ehemaliger Bundeswehr-Standort im Norden des Landes.

Bei einer Anschlagsserie in Afghanistan sind mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. Einer der Angriffe habe sich gegen Gläubige in der Hazrat-Zakarya-Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul gerichtet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.