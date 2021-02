Land in der Krise : Ecuador wählt neuen Staatschef

Präsidentschaftskandidat Andrés Arauz hebt in Quito eine Wahlurne an, damit seine Großmutter Flor Celina Galarza ihre Stimme abgeben kann. Foto: Dolores Ochoa/AP/dpa

Quito Auf die nächste Regierung und Nationalversammlung Ecuadors warten große Herausforderungen. Die Wähler in dem südamerikanischen Land können entscheiden: Jungspund oder ewiger Kandidat? Staatliche Eingriffe und Subventionen oder liberaler Kurs und Sparmaßnahmen?

In Ecuador hat die Wahl um die Nachfolge von Präsident Lenín Moreno begonnen. Mehr als 13 Millionen Menschen sind inmitten der Corona-Pandemie am Sonntag aufgerufen, den neuen Staatschef des südamerikanischen Landes sowie die Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen.

In verschiedenen Städten bildeten sich vor den Wahllokalen lange Schlangen, wie die ecuadorianische Zeitung „El Comercio“ berichtete. Insgesamt bewarben sich bei der Abstimmung 16 Kandidaten um das höchste Staatsamt. Echte Chancen werden allerdings nur wenigen Bewerbern eingeräumt.



„Heute ist ein historischer Tag! Der Triumph (...) ist nur möglich, wenn wir hinausgehen, um die Stimme der Ecuadorianer zu verteidigen und wachsam zu sein, dass der Wille des Volkes erfüllt wird“, schrieb der linke Ex-Minister Andrés Arauz auf Twitter am Sonntag. Arauz, einer der Favoriten, ist in Ecuador nicht zur Stimmabgabe berechtigt, weil er seinen Wohnsitz in Mexiko gemeldet hat. Dennoch hatte die ecuadorianische Wahlbehörde seine Kandidatur zugelassen. Der konservative Banker Guillermo Lasso eröffnete den Wahlgang mit einem Aufruf zum Wandel. „Ya voté por el cambio“ („Ich habe schon für die Veränderung gestimmt“) lautete sein Hashtag auf Twitter.