Ukraine-Krieg Ein Land vereint in Trauer

Mykolajiw · In nahezu jedem Dorf der Ukraine beklagen Familien den Tod von Angehörigen, die Soldaten waren. Wie viele ukrainische Soldaten insgesamt ihr Leben verloren haben, wissen wahrscheinlich nur Präsident Wolodymyr Selenskyj und wenige Vertraute. „31.000 ukrainische Soldaten sind in diesem Krieg gestorben“, gab Selenskyj im Februar 2024 an.

25.07.2024 , 18:59 Uhr

Die Familie des gefallenen ukrainischen Soldaten Juri Kanjuk: Bruder, Mutter und Vater. Foto: Jan Dirk Herbermann

Von Jan Dirk Herbermann