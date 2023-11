Marine Le Pen und Geert Wilders Ein Spitzenduo gegen Europa

In Frankreich sagen alle Umfragen für die Europawahlen in sieben Monaten einen deutlichen Sieg des RN voraus. Auf 28 Prozent dürfte die Partei Le Pens kommen, acht Punkte vor der europafreundlichen Renaissance von Präsident Emmanuel Macron. Bei den Präsidentschaftswahlen 2027 könnte die Kandidatin des RN mit 31 Prozent in der ersten Runde ein extrem starkes Ergebnis einfahren. Der RN sei ganz klar die erste politische Kraft in Frankreich, erläuterte der Politologe Pascal Perrineau in der Zeitung „Figaro“. „Niemals hatte ein Kandidat dieser politischen Gruppierung eine so starke Position kurz vor wichtigen Wahlterminen.“