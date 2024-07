Neuer Raketenangriff Ein Toter bei Raketeneinschlag im Norden Israels

Erst am Samstag waren bei einem Raketenangriff in der drusischen Ortschaft Madschd al-Schams auf den von Israel annektierten Golanhöhen zwölf Kinder und Jugendliche getötet worden. Israel machte die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah dafür verantwortlich, diese wies dies jedoch zurück. Nach dem jüngsten Vorfall wird eine größere Eskalation in der Region befürchtet.