WHO : Eine Milliarde Corona-Impfungen in der Europa-Region

Kopenhagen Rund eine Milliarde Spritzen mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus sind mittlerweile in Europa gesetzt worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von einer großartigen Leistung.

In der Region Europa sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO rund eine Milliarde Corona-Impfungen verabreicht worden. „Das ist eine großartige Leistung“, teilte der Regionaldirektor der WHO Europa, Hans Kluge, am Mittwochabend mit.