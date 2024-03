Regierung Einigung in Frankreich auf Autonomie-Pläne für Korsika

Die angestrebte Autonomie für die französische Mittelmeerinsel Korsika rückt in greifbare Nähe. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin und korsische Spitzenpolitiker einigten sich auf einen Text für eine entsprechende Verfassungsreform, wie Darmanin in der Nacht in Paris sagte. Zunächst solle nun das korsische Inselparlament über den Plan debattieren. Anschließend könne Präsident Emmanuel Macron das Vorhaben in das nationale Parlament einbringen.