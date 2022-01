Italien : Einigung zwischen Parteien: Mattarella vor Wiederwahl

Vor der Wahl hieß es eigentlich, dass der 80-jährige Sergio Mattarella nicht mehr als Präsident kandidieren will. Foto: Filippo Monteforte/AFP-Pool/AP/dpa

Rom Sieben Durchläufe hat es bereits gegeben. Bislang ohne Ergebnis. Vor dem achten Wahlgang gibt es jedoch einen aussichtsreichen Kandidaten für das höchste Amt in der Republik.

Die Mehrheit der italienischen Parlamentsparteien will im achten Wahlgang für den amtierenden Staatschef Sergio Mattarella stimmen.

Renzi: Mattarella exzellente Wahl

Am Samstagnachmittag begann in der Abgeordnetenkammer in Rom der achte Wahlgang. Ein Ergebnis wird für den späten Abend erwartet.