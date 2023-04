Sudan-Evakuierung zu Wasser Einsatzgruppenversorger „Bonn“ nimmt Kurs auf den Suezkanal

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos teilte dem General-Anzeiger am Montag auf Anfrage mit, man werde den Medienbericht weder kommentieren noch bestätigen. Auf öffentlichen Internetseiten zur Verfolgung von Schiffsbewegungen war am Montag jedoch zu beobachten, wie die „Bonn“ aus ihrem aktuellen Verantwortungsbereich zwischen Sizilien und dem Peloponnes in zügiger Fahrt Kurs in Richtung Suezkanal aufnahm. Am Montagvormittag befand sie sich südöstlich Kreta.