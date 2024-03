Verfassungsreform Endlich mehr Freiheit von Paris? Autonomie für Korsika

Auf politischer Ebene hingegen wird die Debatte leidenschaftlich geführt. Der korsische Regierungschef Gilles Simeoni ist im Lokalparlament in Ajaccio sichtlich um Einigkeit bemüht. Die Verhandlungen über Autonomie seien noch nie so weit gekommen. Damit gehe eine immense Verantwortung einher - für ein friedliches Miteinander nach Jahrzehnten, die von Dramen, Gefängnis und Leiden geprägt gewesen seien. „Sie legt uns auf, alles, was nicht essenziell ist, beiseitezuschieben.“ Essenziell ist für Simeoni vor allem eine gewisse Handhabe in der Gesetzgebung - in welchem Maße und in welchen Bereichen ist noch unklar.