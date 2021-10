Schutz öffentlicher Personen : Engländer fordern nach Mord an David Amess ein „David Gesetz“

Tiefe Trauer: Premierminister Boris Johnson (l.) ist vom Mord an David Amess schockiert. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Nach dem Mord an dem konservativen Politiker David Amess werden die Forderungen nach einem „David Gesetz“ lauter. Dieses soll mehr Transparenz in den sozialen Medien schaffen. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter dauern an.