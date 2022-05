Schutz vor Entschädigungen für Wehrmachtsverbrechen : Deutschland klagt gegen Italien vor dem IGH

Im jahrelangen Rechtsstreit um die Entschädigung von NS-Opfern im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Klage gegen Italien vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht. Foto: dpa/Peter Dejong

Rom Fast 80 Jahre seit den Verbrechen deutscher Soldaten in Italien sind vergangen. Die Folgen sind allerdings bis heute zu spüren, die Wunden auch nach so langer Zeit noch nicht verheilt. In Anbetracht der heutigen Gräueltaten in der Ukraine und dem Ruf nach Gerechtigkeit über eine Bestrafung der Täter hinaus, gibt der Fall Deutschland-Italien zu denken.