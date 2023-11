Türkischer Präsident Erdogan kommt am 17. November nach Deutschland

Der Nato-Partner hat für Deutschland und die EU zudem eine wichtige Brückenfunktion in die islamische Welt. Das Land spielt auch bei der Steuerung der Zuwanderung nach Europa eine zentrale Rolle. In dem Gespräch zwischen Scholz und Erdogan wird es der Sprecherin zufolge auch um das EU-Türkei-Abkommen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Türkei gehen und um Fragen, die Deutschland und die Türkei als Verbündete in der Nato betreffen.