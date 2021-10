Botschafter unerwünscht : Erdogan stellt Türkei-Beziehungen auf die Probe

Berlin/Istanbul Zehn Botschaftern, darunter dem aus Deutschland, droht die Ausweisung aus der Türkei. Hintergrund ist deren Einsatz für einen inhaftieren Kulturförderer. Wie reagieren die betroffenen Länder nun?

Er habe das Außenministerium dazu angewiesen, sagte der türkische Präsident bei einem Besuch in Eskisehir. „Ich sagte, kümmern Sie sich darum, diese zehn Botschafter so schnell wie möglich zur "Persona non grata" zu erklären“. Ein solcher Schritt führt in der Regel zur Ausweisung der Diplomaten. Eine Frist nannte Erdogan nicht.