Schwedischer Nato-Antrag im Mittelpunkt Türkischer Präsident zu Gast bei Ungarns Premier Orban

Recep Tayyip Erdogan und Viktor Orban haben etwas zu feiern. Zum hundertjährigen Bestehen der Beziehungen zwischen der Türkei und Ungarn reist der türkische Präsident an diesem Montag nach Budapest. Mit keinem anderen Nato-Regierungschef versteht sich Erdogan so gut wie mit dem ungarischen Premier: Schon zum vierten Mal in diesem Jahr trifft er sich mit Orban.