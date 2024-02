Vermittlungsversuche zwischen Israel und Hamas Erdogans Rolle im Gaza-Konflikt

Der Präsident nahm am Dienstag an einer Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) teil und will an diesem Mittwoch nach Ägypten weiterreisen. Erdogans erster Besuch am Nil seit mehr als einem Jahrzehnt soll eine Dauerkrise in den türkischen-ägyptischen Beziehungen beenden und den Anspruch der Türkei auf eine Rolle im Gaza-Konflikt unterstreichen. Deshalb will der türkische Präsident den ägyptischen Grenzübergang Rafah zum Gaza-Streifen besuchen.