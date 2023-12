Kriminalität Erhöhte Wachsamkeit nach Anschlagsfurcht in Köln und Wien

Auch in Wien erhöhte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen. In Österreich hatte der Verfassungsschutz am Samstag vier Menschen festgenommen. Unter anderem würden seitdem Datenträger, etwa Handys, ausgewertet, die bei den Durchsuchungen sichergestellt worden waren, sagte Staatsanwältin Nina Bussek der dpa am Dienstag. Für zwei Männer und eine Frau wurde Untersuchungshaft angeordnet, wie eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur APA sagte. Gegen sie wird wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt.