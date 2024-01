Wahlen Erinnerungen an Kapitol-Sturm schüren Sorge in US-Wahljahr

So auch am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Iowa, wo am 15. Januar die erste Vorwahl der Republikaner stattfindet. Wer als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner oder die Demokraten antreten will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen durchsetzen. „Wir haben zwei Mal gewonnen und wir werden ein drittes Mal gewinnen“, sagte Trump vor Anhängern, die ihn mit „USA, USA, USA“-Rufen empfangen hatten. Diese Wahl sei die letzte Chance, Amerika zu retten. „Die Schlacht beginnt am 15. Januar in Iowa und Joe Bidens Bananenrepublik endet am 5. November 2024.“