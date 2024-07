Kommentar zu rivalisierenden Palästinenserorganisationen Vage Worte in der gemeinsamen Erklärung von Fatah und Hamas

Denn diese Realität sieht so aus: Fatah und Hamas sind seit Jahrzehnten bitterlich verfeindet, ein Konflikt, der viele Leben gekostet hat. Um die Macht in Gaza an sich zu reißen, stießen Hamas-Männer einst Fatah-Funktionäre von Hochhäusern. Seitdem haben beide Parteien mehrfach großmundig die Absicht verkündet, sich zu versöhnen, gar eine gemeinsame Regierung zu bilden, ohne dass den Worten Taten gefolgt wären. Und in der aktuellen Lage erscheint das Vorhaben absurder denn je: Seit dem Terrorangriff der Hamas führt Israel Krieg gegen die Gruppe im Gazastreifen, mit dem erklärten Ziel, die Terroristen militärisch und politisch zu entmachten. Die Hamas als Organisation, auch als Idee wird diesen Krieg zwar überdauern. Doch nach den Gräueltaten des 7. Oktobers wird Israel alles tun, um eine palästinensische Führung in Gaza unter Beteiligung der Hamas zu verhindern.