Corona-Verstoß : Ermittlungen gegen Norwegens Regierungschefin

Oslo Auch in Norwegen gelten Beschränkungen für Feiern während der Corona-Pandemie. Ausgerechnet die Ministerpräsidentin soll sich zu ihrem 60. Geburtstag nicht daran gehalten haben. Das hat jetzt Folgen.

Die Regierungschefin hatte ihren runden Geburtstag Ende Februar im größeren Familienkreis im Skiort Geilo gefeiert. Dafür versammelten sich in zwei Fällen mehr als zehn Personen, zum einen bei einem Essen in einem Restaurant, bei dem Solberg wegen Augenproblemen nicht selbst dabei war, zum anderen zum Sushi-Essen in einer gemieteten Wohnung einen Tag später. Das Problem: Die Teilnehmerzahl überschritt die zu dem Zeitpunkt in Norwegen erlaubte Obergrenze für solche Versammlungen.