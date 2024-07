Gaza-Krieg Erneut Demonstrationen in Israel für Geisel-Deal

Zum Auftakt der Protestkundgebungen am „Tag der Störung“ versammelten sich Aktivisten am Morgen nahe der Grenze zum Gazastreifen, um schwarze und gelbe Luftballons steigen zu lassen, wie die „Times of Israel“ berichtete. Die Farbe Gelb dient als Symbol für das Schicksal der Geiseln. Die Ballons waren an Schildern angebracht, die die Gemeinden repräsentieren, die am 7. Oktober 2023 überfallen worden waren. Nach israelischer Schätzung befinden sich noch rund 120 Geiseln in der Gewalt der Entführer, viele dürften allerdings nicht mehr am Leben sein.