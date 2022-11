Demonstrationen : Erneut gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten im Iran

Teheran In der Hauptstadt der Provinz Sistan-Belutschistan im Iran hatten Sicherheitskräfte vor fünf Wochen Proteste brutal niedergeschlagen. Jetzt bricht erneut Gewalt aus.

Im Südosten Irans sind Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. In der Stadt Chasch sollen Demonstranten einen Polizeiposten in Brand gesteckt haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars am Freitag.