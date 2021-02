Angriff auf Schule : Erneut Hunderte Schulkinder in Nigeria verschleppt

Lagos Unbekannte haben im Norden des Landes mehr als 300 Schülerinnen entführt. Erst vor gut einer Woche waren bei einem Angriff auf eine Schule Dutzende Menschen verschwunden - ihr Schicksal ist unklar.

Die Hilfsorganisation Save the Children sprach von bis zu 450 verschleppten Schülerinnen bei dem Überfall am Freitag und forderte deren sofortige Freilassung. „Diese wiederholten Angriffe auf Schulen im Norden Nigerias sind inakzeptabel; Schulen dürfen keine Orte der Angst sein, sie müssen sichere Lernorte sein, in denen Kinder spielen, lernen, ihr volles Potenzial entfalten und ausleben können“, erklärte Mercy Gichuhi, Länderdirektorin von Save the Children in Nigeria.