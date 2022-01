Abstimmung : Erneut kein Sieger bei Präsidentenwahl in Italien

Erneut kein Sieger bei Präsidentenwahl in Italien

Rom Gesucht wird ein Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Amtsinhaber Sergio Mattarella. Aber das zögert sich - und der Ärger wächst.

Die italienischen Parlamentarier und Regionen-Vertreter haben auch am vierten Tag der Wahl zum neuen Staatspräsidenten keinen Sieger gefunden.

Obwohl am Donnerstag erstmals nicht mehr die Zweidrittel- sondern nur noch die absolute Mehrheit der insgesamt 1009 Stimmen nötig gewesen wäre, kam niemand auf mindestens 505 Stimmen. Damit geht es am Freitag in den nächsten Wahlgang auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Amtsinhaber Sergio Mattarella.