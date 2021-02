Entmachtete Regierungschefin : Erste öffentliche Proteste in Myanmar gegen Militärputsch

Polizisten mit Schutzschildern auf einer Straße in Mandalay. Foto: Kaung Zaw Hein/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Naypyidaw Nach dem Militärputsch in Myanmar zeigen Menschen zum ersten Mal öffentlich ihren Unmut gegen das Vorgehen der Armee. Wie es heißt, soll es mindestens drei Festnahmen gegeben haben.

Der öffentliche Widerstand gegen die Machtübernahme der Armee wurde von Mitarbeitern des Gesundheitswesens angeführt. Sie hatten bereits am Mittwoch gestreikt. Die Bewegung des zivilen Ungehorsams in dem südostasiatischen Land teilte mit, zahlreiche medizinische Fachkräfte hätten in mehr als 30 Städten entweder ihre Arbeit niedergelegt oder zum Zeichen des Protests eine rote Schleife getragen.

In der größten Stadt Yangon machten viele Menschen ihrem Ärger Luft, indem sie an Fenstern und Balkonen lautstark auf Töpfe und Pfannen schlugen. In Myanmar sollen mittels Lärm-Protesten böse Geister vertrieben werden. Auf Fotos, die in sozialen Netzwerken gepostet wurden, waren auch Bürger zu sehen, die den Dreifingergruß der Rebellen aus der Science-Fiction-Filmreihe „Die Tribute von Panem“ zeigten, der im vergangenen Jahr im Nachbarland Thailand zum Symbol des Widerstands gegen die Regierung geworden war.