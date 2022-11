Bundeskanzler : Erste Station der Asienreise: Scholz in Vietnam gelandet

Berlin Olaf Scholz ist mit einer Wirtschaftsdelegation in Vietnam. Aber für den Bundeskanzler ist es nur ein Zwischenstopp vor einem viel wichtigeren Termin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Sonntagmorgen zu Beginn einer viertägigen Asienreise in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gelandet. Anschließend will er das südostasiatische Singapur besuchen, um schließlich auf der indonesischen Insel Bali am G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte teilzunehmen.