Schritte zu Zwei-Staaten-Lösung Die EU arbeitet an einem Friedensplan

Es ist ein beachtliches Dokument, das der diplomatische Dienst des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell den EU-Außenministern zu ihrem Treffen am Montag in Brüssel auf den Tisch gelegt hat. Damit will die EU versuchen, aus dem ewigen Aufeinanderprallen von Israel- und Palästinenser-Sympathisanten herauszukommen und konkrete Schritte zu einer gemeinsam getragenen friedlichen Lösung zu gehen. Zu diesem Zweck hat Borrell so viele bedeutende Gäste eingeladen wie nie zuvor. Doch einer von ihnen legt als erstes einige Fotos neben die Sitzungsunterlagen. Eines zeigt ein Baby, andere verletzte Frauen. Bilder von Israelis, die die Hamas seit dem 7. Oktober als Geiseln versteckt hält. Es ist Teil der Schilderungen, die Israels Außenminister Israel Katz mit nach Brüssel gebracht hat. Und schon sind neben den nüchternen Diplomatenentwürfen auch viele Emotionen im Raum.