Europäische Union : EU-Beitritt der Ukraine: Baerbock dämpft Erwartungen

Frankfurt „Die Ukraine gehört zum Haus Europa“, sagt die Außenministerin. Gleichzeitig äußert sich Baerbock zurückhaltend, was einen baldigen EU-Beitritt angeht. „Wir dürfen nie wieder leere Versprechungen machen.“

„Wir dürfen nie wieder leere Versprechungen machen“

Bei ihrem Auftritt an der Frankfurter Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder sagte sie: „Wir dürfen nie wieder leere Versprechungen machen.“ Deshalb müssten noch in diesem Halbjahr die längst angebahnten Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet werden.