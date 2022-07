Europäische Union : EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien

Brüssel Seit Jahren warten die beiden Balkanstaaten Albanien und Nordmazedonien darauf, näher an die EU zu rücken. Nachdem eine Blockade aus dem Weg geräumt wurde, soll es nun zügig vorangehen.

Die Europäische Union hat die lange blockierten Beitrittsverhandlungen mit den Balkanstaaten Nordmazedonien und Albanien begonnen. In Brüssel wurden dazu am Dienstag die Ministerpräsidenten der beiden Länder zu den ersten Regierungskonferenzen begrüßt. Diese markierten den Start des Verhandlungsprozesses.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Bundesregierung bezeichneten den Schritt als historisch. „Damit setzen wir ein ganz klares Signal, dass die Länder des westlichen Balkans in die EU gehören“, sagte die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne) in Brüssel.

Schon viele Jahre Kandidat

Der nordmazedonische Regierungschef Dimitar Kovacevski sagte, ein drei Jahrzehnte währender Traum seines Landes sei nun in Reichweite. „Heute ist der Tag, an dem wir ein neues Kapitel in der Geschichte Nordmazedoniens schreiben, ein Kapitel des Wohlstands und des Fortschritts.“ Dies sei historisch und wohlverdient.