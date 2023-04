EU feiert Beschlüsse als „historisch“ Als Klimaschutz gefeiert, als Protektionismus beklagt

Beklemmung steht am Anfang jener Beschlüsse, die das Europa-Parlament an diesem Dienstag als historisch feiern wird. Die Debatte über das „größte Paket an Klimaschutzgesetzen aller Zeiten“ beginnt Chefunterhändler Peter Liese (CDU) mit einer Erinnerung an jenen Tag, an dem die Kommission die ersten Vorschlagsentwürfe auf den Tisch legte: Der 14. Juli 2021 sei zugleich der Tag der Flutkatastrophe gewesen, die in Deutschland und Belgien über 200 Menschen das Leben kostete. Damit sei der Tag zu einem von vielen Zeichen dafür geworden, „dass der Klimawandel bei uns angekommen ist“, sagt Liese. Möglicherweise hat die Katastrophe die drei Gesetzgeber des Europarechtes dazu gebracht, an unzähligen Stellschrauben noch weiter zu drehen. Gleich fünf Bereiche bekommen am Dienstag in Straßburg den finalen Stempel „reguliert“. Eine Übersicht: