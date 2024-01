EU-Kommissionsentscheidung EU-Gelder für Ungarn - Von der Leyen droht Ärger

Hintergrund ist die im Dezember getroffene Entscheidung der EU-Kommission, trotz anhaltender Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn rund zehn Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Geldern für das Land freizugeben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verteidigt die umstrittene Freigabe. Budapest habe ein Gesetz für die Unabhängigkeit der Justiz verabschiedet, sagte die Deutsche im EU-Parlament in Straßburg. „Das ist, was wir gefordert haben, und das ist, was Ungarn geliefert hat.“