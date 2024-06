Kommentar zu den Ergebnissen des EU-Gipfels Die schnelle Neuordnung der EU-Spitze ist ein starkes Signal

Gemessen an den Abläufen vor fünf Jahren und an den Szenarien noch vor einem Monat hat sich dieser EU-Gipfel selbst übertroffen. Er absolvierte seine für zwei Sitzungstage vorgesehene Themenliste nicht nur in der Hälfte der Zeit, er wurde auch seiner Rolle gerecht, nach den Wahlen das Führungsvakuum an der EU-Spitze so kurz wie eben möglich zu halten. Mag angesichts des anhaltenden brutalen russischen Angriffskrieges, der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel, der wirtschaftlichen Verwerfungen und der bangen Blicke auf die Erfolge des Rechtspopulismus der Eindruck entstehen, als taumele diese EU von Krise zu Krise. Die überraschend schnelle und überragend deutliche Neuordnung der EU-Spitze ist dagegen ein starkes Signal: Niemand sollte dieses Friedensprojekt EU abschreiben.