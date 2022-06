Nach der Balkan-Reise des Kanzlers : EU-Hoffnungen auf dem Balkan

Bundeskanzler Olaf Scholz (vorne Mitte) besuchte unter anderem Skopje in Nordmazedonien. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin In nur 35 Stunden hat der Bundeskanzler fünf Länder in Südosteuropa besucht. Auf seiner Westbalkan-Reise drängt Olaf Scholz die verfeindeten Nachbarstaaten, endlich zueinander zu finden, damit der seit zwei Jahrzehnten still stehende EU-Beitrittsprozess der Balkan-Länder weitergehen kann.