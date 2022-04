Treffen der Minister : EU: Keine Entscheidung über Öl-Embargo gegen Russland

Luxemburg Die Energieabhängigkeit der EU von Russland müsse reduziert werden, sagt EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zum Beschluss eines russischen Öl-Embargos konnten sich die EU-Außenminister jedoch nicht druchringen.

Man habe nur eine allgemeine Diskussion geführt, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der Minister in Luxemburg. Er betonte jedoch mit Blick auf weitere Sanktionen gegen Russlands wegen der Invasion in die Ukraine: „Nichts ist vom Tisch, einschließlich Sanktionen gegen Öl und Gas.“