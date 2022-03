EU-Verbot : EU-Kommissar: Verbot von RT und Sputnik für alle Kanäle

Brüssel Um den Zugang der beiden russischen Staatsmedien RT und Sputnik zum gesamten europäischen Markt einzuschränken, hat die EU ihr Vorhaben nun noch einmal präzisiert.

Breton zufolge sollten die Maßnahmen noch am Dienstag in Kraft treten. Zuvor sollten sich am Mittag allerdings die EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten mit dem Thema befassen. Anschließend müsste der Beschluss formell in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, ehe er im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden könnte. Dann erst wäre das Verbot in Kraft.