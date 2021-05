Pharmazie : EU-Kommission will bis Oktober neue Medikamente gegen Corona

EU-Kommission will bis Oktober neue Medikamente gegen Corona

Brüssel Impfungen sollen nicht das einzige pharmazeutische Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie bleiben. Deswegen setzt die EU auf die Entwicklung von weiteren Medikamenten.

Im Kampf gegen Covid-19 will die EU-Kommission die Entwicklung und Zulassung neuer Medikamente zügig vorantreiben.

Impfstoffe könnten nicht die einzige Antwort auf die Krankheit sein, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Donnerstag in Brüssel. Es gebe in der Europäischen Union zwar vier zugelassene Corona-Impfstoffe, aber mit Remdesivir nur ein Medikament.