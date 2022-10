Resolution : EU-Parlament fordert Panzerlieferungen an Ukraine

EU-Parlament fordert Panzerlieferungen an Ukraine

Straßburg Bislang hat die Ukraine keine westlichen Kampf- und Schützenpanzer erhalten. Das EU-Parlament will das mit einer Resolution ändern.

Das Europaparlament fordert von Deutschland und anderen EU-Staaten mehr Militärhilfe für die Ukraine. Konkret heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution, die EU-Länder sollten ihre militärische Hilfe massiv aufstocken, „insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen“. Gut 500 Abgeordnete stimmten für den Text, 26 dagegen.