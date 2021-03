Katalonien : EU-Parlament: Immunität von Carles Puigdemont aufgehoben

Brüssel Kein guter Tag für Kataloniens Separatisten. Drei ins Ausland geflohene Anführer, darunter Ex-Regierungschef Puigdemont, verlieren ihre Immunität als EU-Abgeordnete.

Das Europaparlament hat die Aufhebung der Immunität des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont beschlossen. Das Parlament gab mit klarer Mehrheit einem entsprechenden Antrag der spanischen Behörden gegen den Europaabgeordneten in Brüssel statt.

Damit machte es den Weg für die Fortsetzung des Strafverfahrens gegen die Separatisten frei. Eine baldige Auslieferung nach Spanien gilt aber als unwahrscheinlich. Der ehemalige Präsident der Autonomieregierung Kataloniens war 2019 ins Europaparlament gewählt worden. Der 58-Jährige lebt in Belgien.

Puigdemont gab sich kämpferisch. „Es ist ein trauriger Tag für das EU-Parlament. Wir haben unsere Immunität verloren, aber das europäische Parlament hat mehr als das verloren und in der Folge auch die europäische Demokratie“, sagte er in Brüssel. Puigdemont sprach von einem „klaren Fall politischer Verfolgung“. Er kündigte auch an, den EU-Gerichtshof anzurufen.