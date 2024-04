Migration EU strebt Flüchtlings-Deal mit Libanon an

Aus deutscher Sicht mag die Zahl verhältnismäßig gering erscheinen, doch für die kleine Inselrepublik ist die Belastung enorm. Gemessen an seiner Einwohnerzahl gibt es nirgendwo in der EU so viele Asylanträge wie auf Zypern. Anders gesagt: 4000 neue Anträge dort entsprächen 340.000 in Deutschland. Auf Zypern sind die Flüchtlingslager überfüllt, die Behörden haben die Bearbeitung der Asylanträge von Syrern vorerst gestoppt.