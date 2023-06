EU-Verordnung zu Batterien Die Wegwerf-E-Zigarette muss gehen

Es dampft an diesem Abend auch in der Straßburger Altstadt. Stark duftende Qualmwolken liegen über der Gruppe junger Leute am Ufer der Ill. Ein paar Kilometer weiter nördlich drehen die Mitglieder des Europa-Parlamentes gerade eine letzte Debatten-Runde über ein Projekt, von dem viele regelrecht fasziniert sind: Mit der EU-Batterieverordnung regulieren sie den Weg aller Batterien von den Rohstoffen bis zum Recycling. Und das wird auch das Verhalten der jungen Leute an der Ill – und das Millionen anderer in Europa – verändern.