Wahlfälschungen und Gewalt : EU will mehr als 20 Unterstützer Lukaschenkos bestrafen

EU will mehr als 20 Unterstützer Lukaschenkos bestrafen

Die belarussische Polizei OMON ging in der Hauptstadt Minsk teils gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vor. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Berlin/Minsk Der Belarus-Konflikt schaukelt sich weiter hoch. Die EU setzt Staatschef Lukaschenko unter Druck. Russland steht ihm bei. Kanzlerin Merkel zeigt sich besorgt - aber auch gesprächsbereit.

Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) erhöht die EU den Druck auf den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko. Die Außenminister der Europäischen Union verständigten sich am Freitag auf Sanktionen gegen ranghohe Unterstützer des Präsidenten in Minsk. Lukaschenko zeigte sich von solchen Schritten allerdings unbeeindruckt und drohte mit Gegenmaßnahmen.