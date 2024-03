Hilfe für den Gazastreifen EU will mit Seekorridor ihre Rolle in Nahost stärken

An der Küste von Gaza wird Tag und Nacht gebaut. Aus Schutt und Trümmern des Krieges zwischen der Hamas und Israel errichtet die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) in aller Eile einen Landesteg, der noch vor dem Wochenende fertig sein soll. WCK-Gründer Jose Andres veröffentlichte Fotos von Lastwagen und Kränen, die im Licht von Scheinwerfern schwere Betonteile ins Meer schieben; sie sollen als Fundamente des 35 Meter langen Stegs am Strand von Gaza dienen. An dem improvisierten Hafenkai soll in zwei Tagen das Schiff „Open Arms“ anlegen, das am Dienstag mit 200 Tonnen Hilfsgütern in der zyprischen Hafenstadt Larnaka in See gestochen war.