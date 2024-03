Wahlkampf Europäische Linke will Rechte mit Sozialpolitik bekämpfen

Mit Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum, kostenlosem Zugang zu Bildung, Gesundheitsvorsorge und öffentlichem Nahverkehr will die europäische Linke im Europawahlkampf punkten. „Wir haben ein Wahlprogramm verfasst, dessen Besonderheit darin besteht, dass es aus der Sicht der Arbeiterklasse und der Jugendlichen geschrieben ist“, sagte Linken-Spitzenkandidat Walter Baier in einem Interview mit der dpa und anderen Agenturen des European Newsrooms in Brüssel.